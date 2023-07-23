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عربي-دولي
العراق... مقتل مسؤول مخابراتي كردي كبير في انفجار سيارة
Lebanon 24
23-07-2023
|
23:23
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أفاد مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية، بأن مسؤولا كبيراً في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قتل مساء الأحد، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.
وكان المسؤول ويدعى محمد ميرزا سيندي ضابطا كبيرا سابقا في وكالة باراستين المخابراتية التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.
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وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.
وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.
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