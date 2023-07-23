Advertisement

عربي-دولي

العراق... مقتل مسؤول مخابراتي كردي كبير في انفجار سيارة

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1090452-638257768147634607.jpg
Doc-P-1090452-638257768147634607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية، بأن مسؤولا كبيراً في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قتل مساء الأحد، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وكان المسؤول ويدعى محمد ميرزا سيندي ضابطا كبيرا سابقا في وكالة باراستين المخابراتية التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.
Advertisement

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:24 | 2023-07-24
02:22 | 2023-07-24
02:13 | 2023-07-24
02:07 | 2023-07-24
01:56 | 2023-07-24
01:51 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website