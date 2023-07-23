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عربي-دولي

بلينكن: الهجوم الأوكراني المضاد يسير بصعوبة.. وماذا عن تسلّم كييف مقاتلات "إف 16"؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:38
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أوكرانيا سوف تتلقى مقاتلات "إف 16"، منوها إلى أن تسليمها سيستغرق عدة أشهر.

وقال بلينكن في تصريح لشبكة "سي إن إن": "حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن "إف 16" غدا، فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه".
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وتابع: "نحن نتحدث عن التدريب والصيانة وتوافر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة، كل هذا يستغرق وقتا".

ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستستقبل المقاتلات الأميركية، قال: "أعتقد ذلك. من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يتلقونها، يكونون مستعدين بشكل صحيح، وقادرين على استخدام هذه الطائرات بحكمة".

وأضاف: "تبذل قيادتنا العسكرية كل جهد ممكن لتحديد أي (الأسلحة) هي الأكثر فعالية بالنسبة للأوكرانيين، ومدى سرعة نشرها، ومدى فعالية استخدامها، وعملية إف-16 تمضي قدما"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وشدد بلينكن على أن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا، وأن هجومها المضاد يسير بصعوبة وسيستمر عدة أشهر.
 
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