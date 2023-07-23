بلينكن: الهجوم الأوكراني المضاد يسير بصعوبة.. وماذا عن تسلّم كييف مقاتلات "إف 16"؟

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أوكرانيا سوف تتلقى مقاتلات "إف 16"، منوها إلى أن تسليمها سيستغرق عدة أشهر.وقال بلينكن في تصريح لشبكة "سي إن إن": "حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن "إف 16" غدا، فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه".وتابع: "نحن نتحدث عن التدريب والصيانة وتوافر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة، كل هذا يستغرق وقتا".ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستستقبل المقاتلات الأميركية، قال: "أعتقد ذلك. من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يتلقونها، يكونون مستعدين بشكل صحيح، وقادرين على استخدام هذه الطائرات بحكمة".وأضاف: "تبذل قيادتنا العسكرية كل جهد ممكن لتحديد أي (الأسلحة) هي الأكثر فعالية بالنسبة للأوكرانيين، ومدى سرعة نشرها، ومدى فعالية استخدامها، وعملية إف-16 تمضي قدما"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.وشدد بلينكن على أن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا، وأن هجومها المضاد يسير بصعوبة وسيستمر عدة أشهر.