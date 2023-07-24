توقف قلبه 12 ثانية: صحة نتنياهو ليست بخير وحياته بخطر.. هذا ما كشفته قناة اسرائيلية

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد في بيان مصور ان "صحته ممتازة" بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، مشيرا إلى انه يعتزم الحضور إلى الكنيست اليوم الإثنين للتصويت على تشريعات تلقى احتجاجات واسعة في تل أبيب.إلا أن قناة 13 الإسرائيلية قالت إن "نتنياهو يكذب، دقات قلبه توقفت ليلة السبت 12 ثانية، نتنياهو ليس بخير".وبحسب ما أفاد الأطباء، فقد تعرض لخطر الحياة وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.وأجلت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، اجتماعها الأسبوعي، عقب خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب فجراً.ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، إلّا أن مستشفى "شيبا" في منطقة تل هشومير، أصدر بياناً أشار فيه إلى أن نتنياهو خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.وأضاف البيان: "نجحت العملية دون مضاعفات، وقد تم تنفيذ الإجراء تحت التخدير، وخلال هذه الفترة سيحل وزير العدل، نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين نيابة عنه".وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، دخل المستشفى نفسه في 15 تموز الحالي، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده.(عربي بوست)