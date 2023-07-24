إندونيسيا... 15 قتيلاً على الأقل و19 مفقوداً بعد غرق عبارة

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أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.وذكرت الوكالة في بيان أن من بين 40 راكبا كانوا على متنها ما زال 19 في عداد المفقودين بينما نجا ستة. ولم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبا.وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ "تم التعرف على جميع الضحايا وتسليمهم إلى عائلاتهم، بينما يعالج الناجون الآن في المستشفيات المحلية".وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.