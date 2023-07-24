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عربي-دولي
بعد تعليق اتفاقية الحبوب.. بوتين "يطمئن" الدول الأفريقية
Lebanon 24
24-07-2023
|
01:15
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستعوض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى أفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير هذه الحبوب.
وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني، بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر"، قال بوتين: "أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصا أننا نتوقع مجددا محصولا قياسيا هذا العام".
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ومن المقرر أن تفتتح القمة الروسية الأفريقية، الخميس، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وأضاف بوتين "رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى أفريقيا وسيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في أفريقيا".
وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها، خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.
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