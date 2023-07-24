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السودان... 9 قتلى إثر تحطم طائرة بمطار بورتسودان

Lebanon 24
24-07-2023 | 01:45
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أعلن الجيش السوداني مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين في تحطم طائرة نقل مدنية بمطار بورتسودان.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة تحطمت جراء "عطل فني" أثناء الإقلاع، مشيرا إلى نجاة طفلة من الحادث.

يذكر أن مطار بورتسودان في شرق السودان لم تطله الحرب الدائرة منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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وكانت طائرة النقل المدنية من طراز أنطونوف تقل نحو 20 شخصاً بينهم مدنيون وعسكريون.

هذا وأشار الناطق باسم الجيش السوداني إلى "القيام بعمليات خاصة ناجحة في جبرة وشمال أم درمان وبحري".

وتحدث عن "تدمير 4 سيارات لقوات الدعم السريع في بحري، الأحد"، متهما قوات الدعم السريع "بقتل 13 مواطنا في رهيد النوبة، ونهب سيارة بعد قتل صاحبها هناك".

وقال إن "قوات الدعم السريع قصفت منطقتي المعمورة وأركوبت، السبت، بـ 11 صاروخا".
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