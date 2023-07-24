قبيل تصويت الكنيست على التعديلات القضائية.. نتنياهو يغادر المستشفى

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قال متحدث باسم مركز شيبا الطبي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر المركز الذي ظل فيه ليلتين خضع خلالهما لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك قبل تصويت الكنيست (البرلمان) المقرر، الاثنين، على مشروع قانون التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، وسط احتجاجات واسعة.وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مصور نشره مكتبه، إنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال ليل السبت.وأضاف نتنياهو: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيراً هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي".