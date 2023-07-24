بعد احباط الهجوم على موسكو.. المسيرات الأوكرانية تستهدف مستودع ذخيرة في القرم

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أعلنت مصادر موالية لموسكو في شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكوي، فيما قصفت روسيا ميناء أوديسا بالمسيرات.وقال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف إن أنظمة الحرب الالكترونية اسقطت 11 طائرة أوكرانية مسيرة، فيما أدى الهجوم الأوكراني إلى إصابة مستودع للذخيرة في منطقة دجانكوي، كما ان حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمنزل خاص في منطقة كيروفسكي.وبحسب أكسيونوف، فإنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح، ويتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المستودع.كما تم تعليق حركة القطارات مؤقتا، لا سيما بعدما أفادت حسابات على تلغرام عن سماع عدة انفجارات في شبه جزيرة القرم.