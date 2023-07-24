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نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:07
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في حادثة غريبة، أضاءت كرة نار ضخمة سماء عدة ولايات أميركية في جنوب الولايات المتحدة، وعلى الرغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم.

وورد أكثر من 50 تقريرا عن مشاهدة كرة لهب عملاقة في سماء ولايات: تكساس وألاباما وجورجيا وميسيسبي ولويزيانا وفلوريدا.
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وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر يوم الجمعة الماضي.

وذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشا وكبيرا للغاية.

وأضاف شهود آخرون بأن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعا من أي شيء شاهدوه في السابق.

أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.

وتراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمغدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).

لماذا لون النيزك أخضر؟
تتكون النيازك في العادة من عناصر معدنية مثل الحديد والنيكل.
تنتج هذه المعادن وهجا أخضر.
تحترق هذه المعادن مع دخولها إلى الغلاف الجوي.(سكاي نيوز)



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