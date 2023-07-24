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عربي-دولي

روسيا: الهجوم الأوكراني على موسكو عمل إرهابي ودولي

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:13
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وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة أوكرانيا شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه عمل إرهابي دولي، كما ذكرت وكالة "نوفوستي".

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على محاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو فجر اليوم بطائرات مسيرة.
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وفي وقت سابق اليوم  أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه "في حوالي الساعة 4:00 صباحا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة"، مؤكدا أن "الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات".

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار، وتصدت لهما منظومات الدفاع الإلكتروني وأسقطتهما، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات".
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