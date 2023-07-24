مسلحو فاغنر يريدون "نزهة" في وارسو.. وبولندا تتحسب (فيديو)

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ان مسلحي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يريدون غزو بولندا، مستخدما كلمة "نزهة" في وصف الأمر.



وخلال اللقاء، الذي تم أمس الأحد في بطرسبرغ، ذكر لوكاشنكو أنه مر بحالة التوتر، لأنه كان مضطرا لكبح جماح عناصر "فاغنر".



وقال لوكاشنكو: "لقد طلبوا (عناصر فاغنر) أن يذهبوا إلى الغرب (أي بولندا)، اسمح لنا بذلك" .



أضاف: "لماذا تريدون الذهاب إلى الغرب، فقالو إننا نتحكم بما سيحدث، دعنا نذهب في نزهة إلى وراسو (عاصمة بولندا)، وجيشوف (أكبر مدن جنوب شرقي بولندا والمركز العسكري الرئيسي فيها)".



تابع: "احتفظ بهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقا (موجها الحديث إلى بوتين)، ونحن نتحكم بما يحدث، لكنهم في مزاج سيئ".

#Lukashenka brought new maps and showed #Putin from which directions #Poland was preparing to attack #Belarus



According to him, one of the Polish brigades is now allegedly located 40 kilometers from Brest, although previously they "stood 500 kilometers away." Therefore,… pic.twitter.com/Gi5FiXOlxy — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2023 Advertisement

وقدم لوكاشنكو لبوتين خريطة قال إنها تظهر خططا بولندية لمهاجمة بيلاروسيا.



وكانت بيلاروسيا استقبلت عددا من مسلحي "فاغنر" إثر محاولة التمرد القصيرة ضد حكم بوتين في حزيران الماضي.



وأثار وجودهم هناك مخاوف من احتمال اشتراكهم في نشاط عسكري جديد في القارة الأوروبية، خاصة أنه يتمركزون في معسكرات تقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع بولندا.



بولندا تتحسب

أعلنت بولندا، الأسبوع الماضي، استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة "فاغنر" بالقرب من الحدود مع بولندا.(سكاي نيوز)



