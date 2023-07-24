بعد جزيرة رودوس.. الحرائق تصل الى جزيرة كورفو اليونانية وعمليات الاجلاء مستمرة

أصدرت خدمة اتصالات الطوارئ اليونانية أوامر بإخلاء 12 منطقة أخرى في جزيرة كورفو شمال غربي البلاد نتيجة الحرائق المشتعلة هناك، بعد ان كانت قد اخلت ما يزيد عن 2000 شخص اثر اندلاع الحرائق في المدينة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أنه تم الإبلاغ عن وجود حرائق غابات في جزيرة كورفو اليونانية أيضاً بعدما تم تسجيل حرائق أخرى في جزيرة رودس، موضحة أن السلطات اليونانية قد طلبت من السكان في مناطق "كينتروما و"تريتسي" و"كوكوكيلا" و"ساراكينياتيكا" و"بلاجيا" و"كالامي" و"فلاتشاتيكا" و"كافاليرينا" الانتقال إلى منطقة إبسوس.



تقدم رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، بالشكر لمصر بعد إرسالها طائرات للمساعدة وتقديم المساعدات فى عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان.