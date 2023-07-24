بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة... محادثات بشأن جندي أميركي

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بدأت محادثات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية، بشأن قضية الجندي الأميركي ترافيس كينy، الذي عبر إلى الشمال، حسبما قال نائب قائد القيادة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة المشرفة على هدنة الحرب الكورية.وذكر الجيش الأميركي، أن الجندي البالغ من العمر 23 عاماً، عبر الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، الثلاثاء الماضي.