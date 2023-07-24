Advertisement

عربي-دولي

هجمات قرصنة إلكترونية تستهدف 12 وزارة في النرويج

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1090523-638257900541499603.jpg
Doc-P-1090523-638257900541499603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة النرويجية تعرض 12 وزارة لهجمات قرصنة إلكترونية.

وأشارت في بيان، إلى أن الشرطة تحقق في الهجمات، فيما لم تذكر أي تفاصيل بشأن مسؤولية أي جهة عن الهجمات، حتى الآن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء جلسات الحكومة لمناقشة الموازنة اليوم.. ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة
lebanon 24
24/07/2023 11:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: موقف الحكومة اللبنانية هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين
lebanon 24
24/07/2023 11:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان.. نائب رئيس الحكومة يحسم الجدل
lebanon 24
24/07/2023 11:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به
lebanon 24
24/07/2023 11:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

النرويجية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2023-07-24
04:40 | 2023-07-24
04:13 | 2023-07-24
03:55 | 2023-07-24
03:47 | 2023-07-24
03:30 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website