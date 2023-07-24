27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجمات قرصنة إلكترونية تستهدف 12 وزارة في النرويج
Lebanon 24
24-07-2023
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة النرويجية تعرض 12 وزارة لهجمات قرصنة إلكترونية.
وأشارت في بيان، إلى أن الشرطة تحقق في الهجمات، فيما لم تذكر أي تفاصيل بشأن مسؤولية أي جهة عن الهجمات، حتى الآن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء جلسات الحكومة لمناقشة الموازنة اليوم.. ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة
Lebanon 24
بدء جلسات الحكومة لمناقشة الموازنة اليوم.. ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة
24/07/2023 11:52:02
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موقف الحكومة اللبنانية هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين
Lebanon 24
ميقاتي: موقف الحكومة اللبنانية هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين
24/07/2023 11:52:02
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان.. نائب رئيس الحكومة يحسم الجدل
Lebanon 24
بشأن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان.. نائب رئيس الحكومة يحسم الجدل
24/07/2023 11:52:02
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به
Lebanon 24
سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به
24/07/2023 11:52:02
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة
النرويجية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
10:06 | 2023-07-23
23/07/2023 10:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
08:00 | 2023-07-23
23/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
05:00 | 2023-07-23
23/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
15:24 | 2023-07-23
23/07/2023 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
15:48 | 2023-07-23
23/07/2023 03:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:44 | 2023-07-24
فيديو ينتشر في تركيا: سائق أجرة تركي يضرب سائحة رفضت منحه مزيدا من المال
04:40 | 2023-07-24
أصبح في ورطة كبيرة: إقالات زيلينسكي.. هل الدبلوماسية الأوكرانية خارج السيطرة؟
04:13 | 2023-07-24
بعد أسبوع من انسحابها من اتفاق الحبوب.. موسكو تعثر على آثار متفجرات في سفينة أجنبية
03:55 | 2023-07-24
كارثة في مدرسة.. قتلى بانهيار سقف صالة رياضية
03:47 | 2023-07-24
تصريحات نارية.. ترامب للأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار
03:30 | 2023-07-24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف.. الهجوم المضاد في أوكرانيا يفشل
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 11:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact