هجمات قرصنة إلكترونية تستهدف 12 وزارة في النرويج

أعلنت الحكومة النرويجية تعرض 12 وزارة لهجمات قرصنة إلكترونية.



وأشارت في بيان، إلى أن الشرطة تحقق في الهجمات، فيما لم تذكر أي تفاصيل بشأن مسؤولية أي جهة عن الهجمات، حتى الآن.

Advertisement