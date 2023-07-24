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عربي-دولي

"شاهد-149".. إيران تكشف عن نموذج متطور لطائرات مسيرة هذه ميزاتها

Lebanon 24
24-07-2023 | 03:17
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قام الحرس الثوري الايراني، أمس الأحد، بالكشف عن نموذج محدث من طائرات مسيرة من طراز " شاهد-149" أو "غزة"، حسبما أفادت وكالة "إيرنا" للأنباء.

وبحسب الوكالة، جرى عرض المسيرات في القاعدة الجوية العسكرية بالقرب من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان الإيرانية، موضحة أنه تم تزويد المسيرة بنظام هبوط جديد ومركز تعليق مصمم لحمل معدات وأسلحة.
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كما تتمتع المسيرة بقدرة على التحليق تصل لأكثر من 35 ساعة على مسافة 7000 كم خلال طلعة واحدة.

وبحسب الوكالة، ستتيح المسيرة تحسين أداء المهام الاستطلاعية.

يُذكر أنه تم الكشف عن مسيرات "شاهد-149" في 21 أيار 2021 وسميت على اسم قطاع غزة، ونَتج عنها وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم الإعلان عنه في نفس اليوم، بحسب "تاس".(العربية)



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