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عربي-دولي
التوتر في إسرائيل يتصاعد.. متظاهرون يقطعون طريق "الكنيست" والشرطة تبدأ بالاعتقالات
Lebanon 24
24-07-2023
|
03:00
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ متظاهرين من حركة "إخوة السلاح" ربطوا أنفسهم وقطعوا الطريق إلى الكنيست الإسرائيلي لمنع وصول أعضائه الذين يستعدّون للتصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل في إسرائيل.
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كذلك، ذكرت التقارير أنّ عشرات المتظاهرين الرافضين لمشروع القانون المذكور، قطعوا الطريق باتجاه منزل وزير الاقتصاد الإسرائيليّ نير برقات، فيما اعتقلت الشرطة محتجين أمام منزله، كما اعتقلت عشرات الآخرين بشبهة عرقلتهم الحركة في منطقة الكنيست.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا، أمس الأحد،
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى عدم المضي قدماً في تصويت الكنيست على "التعديلات القضائية"، مُعرباً عن قلقه الكبير بشأن ذاك التشريع وتداعياته المُحتملة.
وفي بيانٍ نشره موقع "آكسيوس"، قال بايدن: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".
واعتبر بايدن أنه "بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك، يجب أن يكون التركيز على جمع الناس وإيجاد التوافق".
من جهته، قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قلقة من أن "الأزمة التي تواجه الجيش الإسرائيلي قد يكون لها تداعيات سلبية على استراتيجية الردع الإسرائيلية وتشجع إيران أو حزب الله على القيام باستفزازات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".
وأشار المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه "قد يكون للأزمة، لا سيما داخل سلاح الجو الإسرائيلي، آثار تشغيلية سلبية على القوات الأميركية التي تتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في المنطقة".
ومساء الأحد، خاض الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحدِّ من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، وفق وكالة "فرانس برس".
وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو في كانون الثاني الماضي، بانقسامٍ حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتانياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده، حسب "فرانس برس".
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