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عربي-دولي

تصريحات نارية.. ترامب للأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار

Lebanon 24
24-07-2023 | 03:47
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قام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باتهام صراحة قارة أوروبا بأنها تربح أموالا كثيرة وبسهولة، وذلك بتفادي تقديم الكثير من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا التي تخوض حربا ضروسا مع روسيا.
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تصريحات نارية لترامب ضد أوروبا
وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة بات مثقلة بعبء مساعدة أوكرانيا.

أضاف أن المساعدات الأميركية تأتي على الرغم من الولايات المتحدة أقل عرضة لخطر القتال، فالمحيط يفصلها عنه.

وأكد أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، سيجبر أوروبا على دفع ما دفعته أميركا لأوكرانيا إذا لم يكن أكثر من ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقف المساعدات إلى أوكرانيا، أجاب بأنه يسعى إلى إنهاء الحرب.

وقال إن الأولوية الأولى له في حال أصبح رئيسا في عام 2024 هو ضمان أن تدفع أوروبا أكثر في تمويل الجهود الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، عوضا عن تحمل الولايات المتحدة كلفة الأمر وحدها.

المال أولا
وصرّح ترامب: "المال هو رقم واحد، وسأخبر أوروبا، لديكم نقص في التمويل يبلغ 100 مليار دولار، حسنا، ادفعوها".
 
واعتبر أن ما تبذله أوروبا في تمويل الحرب قليل جدا مقارنة بما تفعله الولايات المتحدة.

 وتساءل: "لماذا ندفع 150 مليار دولار وهم (الأوروبيون) يدفعون 20 مليار دولار؟ ".
 
قال إن المساهمة الأوروبية المنخفضة في تمويل الجهد الحربي لا تعود إلى نقص في الموارد، فاقتصادات أوروبا تعادل الاقتصاد الأميركي.(سكاي نيوز)

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