كارثة في مدرسة.. قتلى بانهيار سقف صالة رياضية

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في حادثة مؤسفة، انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار بالصين مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أن كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.تفاصيل الحادثقالت السلطات إن تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصا تحتها وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض.وذكرت وكالة "شينخوا" نقلا عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة أن الانهيار وقع في مدرسة في حيلونغشا في مدينة تشيتشيهار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرق الصين في الساعة 2:56 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد (06:56 بتوقيت غرينتش).قال والد إحدى اللاعبات لصحيفة "تشاينا يوث ديلي" وهو منتظر عند مستشفى محلي في انتظار سماع أخبار عن ابنته البالغة 16 عاما إن فريقا من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.ولم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.وذكرت السلطات أن 19 شخصا كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث وتمكن أربعة منهم من الهرب.وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع مما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.(سكاي نيوز)