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عربي-دولي

بعد أسبوع من انسحابها من اتفاق الحبوب.. موسكو تعثر على آثار متفجرات في سفينة أجنبية

Lebanon 24
24-07-2023 | 04:13
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، العثور على "آثار متفجرات" على متن سفينة أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف في روسيا لتحميل الحبوب.

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو الماضي، وأنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا.
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وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن السفينة غيرت اسمها وهي في ميناء توزلا التركي هذا الشهر، واستبدلت طاقمها الذي كان مؤلفا من 12 أوكرانيا.

وقال "تلك الملابسات قد تشير إلى احتمال استخدام السفينة الأجنبية المدنية لإيصال متفجرات لأراض أوكرانية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة التي لم يعلن عن اسمها خضعت للتفتيش في مضيق كيرتش، ومُنعت من مواصلة رحلتها وغادرت بعدها المياه الإقليمية الروسية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق أتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانيها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني.(وكالات)

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