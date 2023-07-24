"شيء ما يتفكّك".. تحذيرات إسرائيلية من "بركان متفجر" والمخاوف كبيرة!

حذر كاتب إسرائيلي من خطورة تراكم الأزمات الإسرائيلية التي تسبب بها أداء الحكومة اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، محذراً من أنَّ الأوضاع في إسرائيل تتجه نحو البركان.



وأوضح الصحفي ومراسل "يديعوت أحرونوت" تسور شيزاف، في مقاله نشرته الصحيفة، أنه "في كل تشريع بائس تمرره الحكومة الإسرائيلية في الكنيست، يتم تضييق حدود الديمقراطية أكثر فأكثر، لكن الجمهور لن يتنازل عن الديمقراطية، ولن يوافق على أقل منها".

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ونبه إلى أن "شيئاً ما يتفكك في إسرائيل"، وأضاف: "في المظاهرة الكبرى في مطار بن غوريون الثلاثاء الماضي، نقل صديق لي عن شرطيين من الوحدة الخاصة قولهما إنّ عناصر في جهاز الشرطة يريدون أن يتركوا الخدمة.. حقاً، هناك الكثير من التصدعات". وأوضح الصحفي ومراسل "يديعوت أحرونوت" تسور شيزاف، في مقاله نشرته الصحيفة، أنه "في كل تشريع بائس تمرره الحكومة الإسرائيلية في الكنيست، يتم تضييق حدود الديمقراطية أكثر فأكثر، لكن الجمهور لن يتنازل عن الديمقراطية، ولن يوافق على أقل منها".ونبه إلى أن "شيئاً ما يتفكك في إسرائيل"، وأضاف: "في المظاهرة الكبرى في مطار بن غوريون الثلاثاء الماضي، نقل صديق لي عن شرطيين من الوحدة الخاصة قولهما إنّ عناصر في جهاز الشرطة يريدون أن يتركوا الخدمة.. حقاً، هناك الكثير من التصدعات".

استبدادية الزعيم

من جانبه، شدد المستشار القانوني للحكومة السابق أفيحاي مندلبليت، أن "خطورة الوضع تلزم وقف خطة التشريعات القضائية"، محذراً من أن "إلغاء حجة المعقولية قد يؤدي إلى استبدادية الزعيم"، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان".



بدوره، نبه قاضي المحكمة العليا سابقا ميني مزوز، أن "التشريع المتعلق بحجة المعقولية، هو الخطوة الأولى على الطريق نحو تحرك واسع للسيطرة على جميع مراكز السلطة في إسرائيل".



كذلك، رفض مزوز "الادعاءات بشأن التمييز والتطبيق الانتقائي خلال التظاهرات الاحتجاجية لليمين مقابل اليسار"، مؤكداً أنه "لا مجال للمقارنة بين احتجاجات اليمين إبان تنفيذ خطة الانفصال والمظاهرات الحالية".



وتشتعل أكثر فأكثر الأزمة السياسية التي تضرب الاحتلال الإسرائيلي وتتشعب، خصوصاً بعد إعلان المزيد من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال ومن بينهم أطباء وطيارون، عن وقف خدماتهم العسكرية في جيش الاحتلال، تعبيراً عن رفضهم لخطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريرها تدريجيا.



ونوهت إلى أنه يتوقع أن يتم المصادقة على القانون المثير للجدل القراءة الثانية والثالثة خلال الساعات القادمة الحاسمة، بالتزامن مع "مظاهرات عاصفة، ومناقشات دراماتيكية حول إمكانية إغلاق الاقتصاد والأضرار الجسيمة التي تلحق بالجيش الإسرائيلي في ظل زيادة عدد الرافضين للخدمة".