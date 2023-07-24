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إقتصاد

الإمارات توضح مدة صلاحية تأشيرتها السياحية

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:00
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أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية أن صلاحية استخدام التأشيرة السياحية متعددة الدخول طويلة الأمد لـ5 سنوات، هي 60 يوما من تاريخ الإصدار.
وتتيح الهيئة إمكانية التقدم مباشرة لإصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات من دون كفيل. وتسمح للمستفيد من الخدمة بالبقاء في الدولة لمدة غير متواصلة، ولا تتجاوز 90 يوما، ويمكن تمديدها لمدة مماثلة.
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وأوضحت الهيئة أن رسوم الحصول على التأشيرة تبلغ 3775 درهما، مضافة إليها قيمة الضمانات البنكية، حيث تشمل الرسوم 3025 رسوم الضمانات البنكية، و500 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهما رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن تأشيرة الخمس سنوات تعد تأشيرة مُتعددة الدخول، أي يمكن الدخول أكثر من مرة على ألا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوما، لافتة إلى أنه يتم احتساب الـ 90 يوم في كل سنة بدءا من تاريخ إصدار التأشيرة وليس من السنة الميلادية، وفي حال عدم المكوث داخل الدولة 90 يوما، لن يتم ترحيل الأيام المتبقية للعام الجديد، مؤكدة أن التأشيرة تُعد لاغية، في حال خالف المتعامل المدة المحددة للمكوث داخل الدولة. (روسيا اليوم)         

المصدر: روسيا اليوم

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