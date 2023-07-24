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عربي-دولي
تمّ إطلاقه واعتماده رسمياً.. إليكم شعار "تويتر" الجديد
Lebanon 24
24-07-2023
|
05:52
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غيّر موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، وبشكل رسمي، إسمه وصورته من العصفور الأزرق إلى الحرف "X"، وذلك بعدما أعلن مالك المنصة إيلون ماسك عن تلك الخطوة خلال الساعات الماضية.
وكان ماسك كشف، أمس الأحد إنه يتطلع إلى تغيير شعار "تويتر"، وقال: وسرعان ما سنودِّع علامة تويتر التجارية، وتدريجيًا جميع الطيور".
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ونشر ماسك صورة للحرف (إكس) وهو يومض، فيما نشر لاحقاً أثناء دردشة صوتية عبر خاصية "مساحات تويتر" رداً بكلمة "نعم" على سؤال عن وجود خطة لتغيير شعار "تويتر"، وأضاف: "كان ينبغي لذلك أن يحدث قبل زمن بعيد".
وقال ماسك في تغريدة أخرى، أرفقها بصورة له وقد جعل ذراعيه بشكل الحرف (إكس) أمام شعار شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مع الحرف (إكس): "لست متأكدًا من القرائن الدقيقة التي أدت إلى ذلك، لكني أحب الحرف (إكس)".
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