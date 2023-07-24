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عربي-دولي

إنفجارٌ كبير يهزّ حيفا.. ما علاقة شركة "عسكرية" إسرائيليّة به؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 07:02
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم الإثنين، عن وقوع إنفجارٍ كبير بمدينة حيفا - شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من شركة رافائيل للأنظمة الدفاعيَّة الإسرائيليّة.

وفي السياق، كشفت قناة "العربيّة" أنّ "الإنفجار هو تجربة في مصانع "رافائيل" العسكرية"، في حين لم تتضح بعد أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث. 
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وتهتم شركة "رافائيل" الحكوميّة المستقلة بتطوير وإنتاج الأسلحة والتقنيات العسكرية والدفاعية للجيش الإسرائيلي، كما تسعى لتصدير منتجاتها العسكرية للخارج، وتخضع مشاريعها الحالية في تطوير الأسلحة للسرية.

وتعتبرُ "القبة الحديدية" و"قبة الطائرات المسيرة" وصواريخ "سبايدر" و"مقلاع داود" من أشهر إنتاجات الشركة المذكورة التي تقوم أيضاً بتصميم وتطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع العالية التقنية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية.

وتتعاون "رافائيل" أيضا مع العديد من الشركات الأميركية، مثل: "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، و"رايثيون" (Raytheon)، والشركات الأوروبية مثل: "تاليس" (Thales)، و"إيدس" (EADS)، في مجالات متعددة مثل مشاريع الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة.
 
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