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عربي-دولي

السودان.. أم درمان ترزح تحت القصف تزامنا مع المساعي الحثيثة لوقف النزاع

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:00
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أفادت قناة "روسيا اليوم" عن سماع دوي انفجارات متقطعة وأسلحة ثقيلة صادرة من شمال أم درمان في السودان.

واستيقظ سكان المدينة، صباح اليوم الاثنين، على وقع دوي انفجارات القصف الكثيف من منصات المدفعية الثقيلة في قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان.
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واستهدف عناصر القوات المسلحة مواقع قوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري، رافقها عمليات تحليق طيران الاستطلاع والطيران الحربي المقاتل، فيما ردت الدعم السريع بالأسلحة المضادات الأرضية.

ووثق الجيش لأول مرة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات العمل الخاص، والتي تظهر تقدمه في شارع النيل على تخوم القصر الرئاسي وبالقرب من جسر المك نمر، أحد أكثر الجسور الحيوية التي تربط بين الخرطوم والخرطوم بحري.

في غضون ذلك، أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عقد لقاء موسع بالقاهرة غدا الثلاثاء، لمناقشة إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الصراع، مشيرة إلى أن المتغيرات والتحديات تفرض ضرورة وقفها وقطع الطريق أمام مخططات أنصار نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير من أجل العودة إلى الحكم. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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