بينس: بايدن شرح مصلحتنا الوطنية في أوكرانيا بشكل رديئ

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قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بينس المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، إن الرئيس جو بايدن قام "بعمل رديء" في شرح المصلحة الوطنية الأمريكية في أوكرانيا.وقال في تصريح لشبكة CNN: "أعلم أنه قال إننا موجودون هناك طالما يستدعي الأمر، ولكن، بصراحة، لا ينبغي أن يستغرق ذلك وقتا طويلا"، معتبرا أنه "ليس من المستغرب أن هذه الإدارة كانت تتباطأ في تقديم الدعم العسكري منذ وقت مبكر. لقد قطعوا المساعدة العسكرية التي كنا نقدمها لأوكرانيا في عهد إدارة ترامب في وقت مبكر".ولفت إلى أنه "حتى بعد بدء الأعمال العدائية والغزو الروسي، كانت الإدارة بطيئة في تسليم الدروع وتسليم الذخائر وما زالت لم تمنح الإذن بتوفير طائرات و F-16 لحلفائنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استثمرت 3% من ميزانيتها الدفاعية في أوكرانيا.وأضاف: "يلقي جو بايدن خطابات المبهمة حول الديمقراطية في أوكرانيا. نحن هناك ندعمهم على أساس عسكري وندعم جنودهم لأنه إذا اجتاح (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أوكرانيا ، فلن يمر وقت طويل قبل أن يعبر الجيش الروسي الحدود، حيث سيتم استدعاء جندونا للذهاب والقتال والدفاع"، مشيرا إلى أن "للولايات المتحدة مصلحة وطنية في الحرب الروسية الأوكرانية". (روسيا اليوم)