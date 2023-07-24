Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة وحلفاؤها يجرون "أضخم مناورات" في أستراليا

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1090629-638258073866477170.jpg
Doc-P-1090629-638258073866477170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت "أضخم مناورات" عسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أستراليا، بنهاية الأسبوع الماضي.
 
 
وهذه المناورات وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، تشكل رسالة موجهة إلى الصين.
Advertisement

وشاركت طائرات حربية ووحدات مدفعية وأنظمة صواريخ أرض - جو في التدريبات العسكرية التي أقيمت في ميدان للرماية شمال أستراليا.

وتعتبر المناورات التي تمتد لنحو أسبوعين الأكثر توسعية في تاريخ التدريبات. ويأتي هذا التمرين في وقت تسعى فيه واشنطن لردع بكين عن شن عمل عسكري ضد تايوان، التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها.
وللقيام بذلك، تتطلع الولايات المتحدة إلى "تعزيز شبكة تحالفاتها في المنطقة، مع تحسين قدرة الجيش الأميركي على العمل بسلاسة مع الدول الصديقة"، وفقا للصحيفة.

وقامت أستراليا والولايات المتحدة بالتدرب على الضربات الصاروخية الدقيقة خلال مناورات حربية جرت السبت، بينما تقوم كانبيرا بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى، وفقا لفرانس برس.

وأجريت  سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية في مجمع شاوالواتر باي العسكري في كوينزلاند، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأميركي الذي اشترته أستراليا مؤخرا.

ويشارك في هذه المناورات السنوية التي يطلق عليها اسم "تاليسمان سابر"، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.

وتأتي هذه التدريبات في وقت تقوم فيه أستراليا بتجديد وتحديث قواتها والتركيز على قدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى.


وتجري هذه المناورات التي لا تشارك فيها بكين، في سياق توترات متصاعدة بسبب التهديدات الصينية في المنطقة، وفقا لفرانس برس.

وتم رصد سفينة تجسس صينية قبالة سواحل شمال شرق أستراليا بينما كانت تجري الاستعدادات، بحسب ما أعلن القائد الأسترالي لهذه العمليات المشتركة اللفتانت جنرال، غريغ بيلتون، في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وتستمر التدريبات المشتركة "تاليسمان سابر" حتى الرابع من آب، وتشمل تدريبات برية وإنزالا برمائيا ومناورات في الجو والبر والبحر. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-07-24
11:58 | 2023-07-24
11:46 | 2023-07-24
11:32 | 2023-07-24
11:30 | 2023-07-24
11:00 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website