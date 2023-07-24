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عربي-دولي

موسكو: نحتفظ بحق الرد بقسوة على هجمات الطائرات المسيرة

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:50
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم، إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة.
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وقالت إن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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