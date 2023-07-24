Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 35 مسيرة والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1090631-638258075799295880.jpg
Doc-P-1090631-638258075799295880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدفاع الروسية إحباط جميع محاولات هجوم قوات كييف على مختلف المحاور اليوم، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
Advertisement

صدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية المعادية في محوري دونيتسك وكراسني ليمانسك ولوغانسك ودونيتسك، وقضت على أكثر من 160 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفع Krab بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر FH-70 بريطانية الصنع، ومدافع Gvozdika ذاتية الحركة، ومستودع ذخيرة للواء 110 الأوكراني بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.
في محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي Gvozdika ومدافع D-20 وD-30.
في محور زابوروجيه تم القضاء على 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع  M777 أمريكي الصنع، ومدافع Gvozdika، ومستودع ذخيرة للواء 128.
في محور كوبيانسك، تم القضاء على 95 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع "سيزار" ذاتي الحركة فرنسي الصنع، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع 103 الأوكراني.

 في محور خيرسون قضي على 45 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعي D-30 ومستودع ذخيرة.

وفي دزيرجينسك في دونيتسك تم تدمير مركز اتصالات اللواء 24 الأوكراني، وفي محيط أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء 65 ومستودع وقود للواء 33.

 تم تدمير 35 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيه. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-07-24
18:09 | 2023-07-24
17:08 | 2023-07-24
16:46 | 2023-07-24
16:30 | 2023-07-24
16:16 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website