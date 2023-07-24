الدفاع الروسية تعلن إسقاط 35 مسيرة والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني

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أعلنت الدفاع الروسية إحباط جميع محاولات هجوم قوات كييف على مختلف المحاور اليوم، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:صدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية المعادية في محوري دونيتسك وكراسني ليمانسك ولوغانسك ودونيتسك، وقضت على أكثر من 160 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفع Krab بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر FH-70 بريطانية الصنع، ومدافع Gvozdika ذاتية الحركة، ومستودع ذخيرة للواء 110 الأوكراني بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.في محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي Gvozdika ومدافع D-20 وD-30.في محور زابوروجيه تم القضاء على 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدافع Gvozdika، ومستودع ذخيرة للواء 128.في محور كوبيانسك، تم القضاء على 95 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع "سيزار" ذاتي الحركة فرنسي الصنع، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع 103 الأوكراني.في محور خيرسون قضي على 45 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعي D-30 ومستودع ذخيرة.وفي دزيرجينسك في دونيتسك تم تدمير مركز اتصالات اللواء 24 الأوكراني، وفي محيط أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء 65 ومستودع وقود للواء 33.تم تدمير 35 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيه. (روسيا اليوم)