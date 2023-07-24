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عربي-دولي

مصدرها سوريا.. الجيش الأردني يُسقط طائرة مُسيّرة محمّلة بالمخدرات

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:32
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أسقط الجيش الأردني، اليوم الإثنين، طائرة مُسيّرة محمّلة بموادٍ مُخدّرة قادمة من الأراضي السوريّة.
 
وقال مصدرٌ عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنّ "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
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وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبيَّن أنها تحمل (2 كيلو) من مادة الكرستال، وتمّ تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أنّ "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
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