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هكذا علٌّقت واشنطن على إقرار الكنيست للتعديلات القضائية

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:46
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أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الاثنين، إلى ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمرا مؤسفا".
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وقال المسؤول الأميركي: "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة، نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي".

 
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حث نتانياهو على عدم التسرع في إقرار الخطة التي وصفها بأنها انقسامية ودعاه إلى التوصل إلى حل وسط. 

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