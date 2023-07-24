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عربي-دولي

حملة ترحيل "حازمة" في تركيا.. هل تستهدف السوريين؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:58
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أعلن وزير الداخلية التركي علي يركي كايا، الإثنين، أن أجهزة الأمن تنفذ حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في البلاد، نافيا أن تكون الحملة موجهة ضد السوريين.

وقال كايا خلال لقاء مع صحفيين عرب في إسطنبول، إن حكومة بلاده تتعامل "بحزم" مع المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين ليست بحوزتهم وثائق إقامة قانونية في تركيا.
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وكشف عن أن حوالى 100 ألف شخص تسللوا إلى تركيا عبر الحدود في السنوات الأخيرة، وأقاموا بطرق غير قانونية.


هذا وأوضح كايا أن الحملة الأمنية الجارية تستهدف هؤلاء فقط.

وشدد على أن الأجانب المقيمين داخل تركيا بوثائق ثبوتية مثل "بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة السياحية أو إقامة العمل أو إقامة التعليم لا توجد لديهم أي مشكلة".

وقال: "نحن نعمل على حمايتهم كما نحمي المواطنين الأتراك بالضبط"، واعدا بـ"استمرار تقديم الدعم والحماية لهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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