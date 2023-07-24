قرض هائل من البنك الدولي للمغرب.. اليكم الهدف منه

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وافق البنك الدولي، اليوم، على منح قرض للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، لتعزيز برنامج البلاد للأمن المائي.وقال البنك الدولي، إنه سيسهم في البرنامج المغربي لإمدادات مياه الشرب والري، عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.كما أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعتبر "بؤرة مناخية ساخنة"، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه.وينتظر أن يساعد البرنامج المغربي في تنفيذ توصيات البنك الدولي التي جاءت في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، والذي صدر في تشرين الاول من العام الماضي.