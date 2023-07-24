أول "طائرة إيطالية" تصل ليبيا بعد انقطاع 9 سنوات

وصلت إلى العاصمة الليبية، مساء الاثنين، أول طائرة تجارية إيطالية قادمة من روما بعد انقطاع دام أكثر من 9 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.



ودشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الرحلة من روما إلى طرابلس بعد مشاركته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقد في روما، الأحد.

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وقال الدبيبة في كلمة صحفية لدى وصوله مطار معيتيقة إن "رحلة اليوم كانت تجريبية، وهي بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية في الأجواء الأوروبية"، مضيفا أن "انطلاق الرحلات للمواطنين عبر الطيران التجاري نحو روما سيبدأ ايلول المقبل".