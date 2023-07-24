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عربي-دولي

دمار بقنابل الـ500 رطل.. إيران تكشف النقاب عن المسيّرة "القاصفة"

Lebanon 24
24-07-2023 | 14:18
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تمكّنت طائرات مسيرة من فئة "كرار القاصفة"، اليوم، من تدمير أهداف برية بنجاح، بعد إطلاقها قنابل بوزن 500 رطل.

وأعلن المتحدث باسم المناورات الجوية "فدائيو الولاية"، الحادية عشرة للقوة الجوية الإيرانية، العميد طيار علي رضا رودباري، أن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل كانت في السابق تجهز بها مقاتلات F4 وF5.
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وقال: "نجحت الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة في تدمير أهداف أرضية بإطلاقها قنابل بوزن 500 رطل".

وأوضح العميد طيار رودباري أن "هذه المناورات أجريت على أساس المشهد الحقيقي للحرب"، مؤكدا أن "المقيّمين والمراقبين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء ومقر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرون في جميع مراحلها وسيقومون بتقييم فعالياتها وإنجازاتها ونتائجها".
المصدر: روسيا اليوم
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