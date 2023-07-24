خبير أرصاد جوية يُعلن ما ستشهده الدول العربية.. هكذا سيُصبح الطقس

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وفي منشور عبر حسابهِ على "تويتر"، قال كراني: "إن الموجة الحرارية التي أدت لحرارة عالية على المتوسط من المغرب العربي، وشرقاً حتى دول شرق المتوسط مروراً بتونس والجزائر وليبيا ومصر ودول بلاد الشام والسعودية ودول أوروبا، لم ولن تكون الأولى والأخيرة".وأضاف: "سوف تلي تلك الموجة موجات أعنف منها، تتوالى حتى نهاية الصيف، فغيروا مفهوم نمط العيش الصيفي المعتاد".وتخيم على أغلب الدول العربية ما يعرف بـ"القبة الحرارية" والتي رفعت الدرجات إلى مستويات عالية تجاوزت حاجز الـ50 درجة في بعض المناطق.