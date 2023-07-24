سيارة تقتحم تظاهرة في إسرائيل وتوقع عدداً من الإصابات

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أصيب عدد من المتظاهرين، مساء اليوم، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا، شمالي إسرائيل.وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.