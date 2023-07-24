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الجزائر.. عدد ضحايا حرائق الغابات يرتفع وهذه آخر المعطيات

Lebanon 24
24-07-2023 | 16:01
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أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الإثنين، أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34، من بينهم 10 جنود، في ظل موجة حارة تشهدها منطقتا شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
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وقالت السلطات إن نحو 8 آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث أجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

وتجتاح شمال إفريقيا موجة حر كبيرة، وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وقال شهود لـ"رويترز"، إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة، وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

بدوره، أشار مسؤول في الحماية المدنية إلى أنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.
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