بعد إقرار التعديلات القضائية في إسرائيل.. نتنياهو يُعلن: المحاكم ستظلّ مستقلة



Advertisement قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة، حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل.

وفي تصريحات تلفزيونية له بعد ساعات من إقرار الكنيست بنداً رئيسياً في الخطة يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أكد نتنياهو أن المحاكم ستبقى مستقلة، مُعتبراً أن إقرار البرلمان بندا رئيسيا في التعديلات القضائية مثل "خطوة ديمقراطية ضرورية"، وأضاف: "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".



ما هو بند المعقولية؟



وصوت البرلمان الإسرائيلي، الإثنين، لصالح بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو اليمينية، وتسبب بانقسام في البلاد. وفي تصريحات تلفزيونية له بعد ساعات من إقرار الكنيست بنداً رئيسياً في الخطة يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أكد نتنياهو أن المحاكم ستبقى مستقلة، مُعتبراً أن إقرار البرلمان بندا رئيسيا في التعديلات القضائية مثل "خطوة ديمقراطية ضرورية"، وأضاف: "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".وصوت البرلمان الإسرائيلي، الإثنين، لصالح بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو اليمينية، وتسبب بانقسام في البلاد.

ويعني البند الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة "غير منطقية". إلا أنه في المقابل، يخشى المعارضون أن تهدد الخطة المبادئ الديمقراطية في البلاد.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.