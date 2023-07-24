إطلاق نار يستهدف حافلة لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس (صور)

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أفادت وكالة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، عن وقوع حادثة إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين عند بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.وأفادت الوكالة بأنه لا وجود لأنباء عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ السلطات الإسرائيلية أغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.وذكرت التقارير أن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة الإسرائيلية قرب حوارة جنوب نابلس، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.