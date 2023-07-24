Advertisement

عربي-دولي

إيران تعتقل أعضاء شبكة إرهابية إسرائيلية بحوزتها 43 قنبلة

Lebanon 24
24-07-2023 | 18:09
A-
A+
Doc-P-1090764-638258442953858240.jpeg
Doc-P-1090764-638258442953858240.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال عناصر شبكة ارهابية إسرائيل كبيرة بحوزتها 43 قنبلة، حيث كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ العديد من الأعمال التخريبية عشية شهر محرم الحرام، بما في ذلك تنفيذ عملية تفجير قرب ضريح الشهيد الحاج قاسم سليماني. وقالت وزارة الأمن في بيان لها، إن عناصر الشبكة الإرهابية كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين.
Advertisement
وأضاف البيان: "خطّط أعضاء هذه الشبكة المرتبطون بجهاز الموساد الصهيوني عبر مراكز إرهابية موجودة في الدنمارك وهولندا ومدعومين مالياً وتقن؟؟ من قبل الكيان الصهيوني، لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المحافظات المذكورة عشية شهر محرم الحرام".
وتابع البيان أن "من العمليات التي كان الارهابيون يخططون لها تفجير في موقع ضريح المجاهد الفريق الحاج قاسم سليمان، وكذلك تفجير بعض مراكز التجمعات الشعبية ومحطات التعبئة بالوقود، وكذلك تفجير أبراج الكهرباء ومحطات الغاز لتعطيل توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية وغيرها من الأهداف المماثلة، كما تم اكتشاف وابطال 43 قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية وقدرات تحكم عن بعد كانت بحوزة الإرهابيين".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-07-24
17:08 | 2023-07-24
16:46 | 2023-07-24
16:30 | 2023-07-24
16:16 | 2023-07-24
16:01 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website