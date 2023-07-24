إيران تعتقل أعضاء شبكة إرهابية إسرائيلية بحوزتها 43 قنبلة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال عناصر شبكة ارهابية إسرائيل كبيرة بحوزتها 43 قنبلة، حيث كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ العديد من الأعمال التخريبية عشية شهر محرم الحرام، بما في ذلك تنفيذ عملية تفجير قرب ضريح الشهيد الحاج قاسم سليماني. وقالت وزارة الأمن في بيان لها، إن عناصر الشبكة الإرهابية كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين.

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وأضاف البيان: "خطّط أعضاء هذه الشبكة المرتبطون بجهاز الموساد الصهيوني عبر مراكز إرهابية موجودة في الدنمارك وهولندا ومدعومين مالياً وتقن؟؟ من قبل الكيان الصهيوني، لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المحافظات المذكورة عشية شهر محرم الحرام".

وتابع البيان أن "من العمليات التي كان الارهابيون يخططون لها تفجير في موقع ضريح المجاهد الفريق الحاج قاسم سليمان، وكذلك تفجير بعض مراكز التجمعات الشعبية ومحطات التعبئة بالوقود، وكذلك تفجير أبراج الكهرباء ومحطات الغاز لتعطيل توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية وغيرها من الأهداف المماثلة، كما تم اكتشاف وابطال 43 قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية وقدرات تحكم عن بعد كانت بحوزة الإرهابيين".



