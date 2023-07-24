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عربي-دولي

سُجناء يحتجزون عشرات الحرّاس في الإكوادور

Lebanon 24
24-07-2023 | 18:30
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أعلنت السلطات الإكوادورية أن "سجناء اتّخذوا نحو 90 عنصراً من حراس السجن رهائن على أثر اشتباكات بين السجناء وقعت الأحد في سجن في غواياكيل وأسفرت عن 6 قتلى".
وأشارت سلطات السجن إلى أنه "في الوقت الراهن تفيد تقارير باحتجاز 90 عنصراً من حراس السجن"، مشيرة إلى أن "كل العناصر المحتجزين بحال جيدة".
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وذكرت إن "سجناء في 13 سجناً في مختلف أنحاء البلاد مضربون عن الطعام".
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