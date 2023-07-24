سُجناء يحتجزون عشرات الحرّاس في الإكوادور

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أعلنت السلطات الإكوادورية أن "سجناء اتّخذوا نحو 90 عنصراً من حراس السجن رهائن على أثر اشتباكات بين السجناء وقعت الأحد في سجن في غواياكيل وأسفرت عن 6 قتلى".وأشارت سلطات السجن إلى أنه "في الوقت الراهن تفيد تقارير باحتجاز 90 عنصراً من حراس السجن"، مشيرة إلى أن "كل العناصر المحتجزين بحال جيدة".وذكرت إن "سجناء في 13 سجناً في مختلف أنحاء البلاد مضربون عن الطعام".