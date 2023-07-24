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عربي-دولي

جريمة شرف تفجر استياء كبيراً: أرادت الزواج من شخص لا تريده أسرتها.. هذا ما فعله شقيقها

Lebanon 24
24-07-2023 | 23:19
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في حادثة مروعة، فاجأ شاب هندي رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس أخته التي قتلها لرغبتها بالزواج من شخص لا تريده أسرتها.

وقتل رياض البالغ من العمر 22 عاما، شقيقته عائشة (18 عاما)، في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.
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وبعد قتله لشقيقته، حمل رياض رأسها في كيس، وعرضها أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، فإن الشرطة أوقفت رياض الذي يصرّ على أن ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ"جرائم الشرف".

وأثارت الحادثة استياء كبيرا في الهند، وجدلا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.(سكاي نيوز)


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