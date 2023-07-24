كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تصريف مياه فوكوشيما "النووية"

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تعقد كوريا الجنوبية واليابان مشاورات، الثلاثاء، لمناقشة طلب سيول المتعلق بخطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات متابعة نتائج القمة الثنائية التي عُقدت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس في ليتوانيا في وقت سابق من هذا الشهر.خلال القمة طلب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إشراك خبراء كوريين في مراقبة التصريف المخطط للمياه.كما طالب بوقف التصريف بشكل فوري إذا تجاوز تركيز المادة المشعة في الماء المستويات القياسية، وأن تبلغ اليابان كوريا الجنوبية على الفور.