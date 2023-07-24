زلزال بقوة 6 درجات يهزّ إندونيسيا

ذكرت وكالة الجيوفيزياء أن زلزالاً قوته 6 درجات هز منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).



وقالت الوكالة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 75 كيلومتراً.

Advertisement