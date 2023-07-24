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زلزال بقوة 6 درجات يهزّ إندونيسيا

Lebanon 24
24-07-2023 | 23:24
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ذكرت وكالة الجيوفيزياء أن زلزالاً قوته 6 درجات هز منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 75 كيلومتراً.
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المصدر: الشرق
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زلزال

اندونيسيا

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