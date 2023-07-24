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عربي-دولي

مشاهد مخيفة من نيجيريا.. انفجار مروّع لصهريج وقود يخلف قتلى وجرحى

Lebanon 24
24-07-2023 | 23:30
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أدى انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقا.

وكانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقا لحزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو.


وقال صون الله إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو.

وأشار إلى أن "المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج"، ملمحا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.

وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.
 
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وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في أجزاء من نيجيريا، حيث واصلت أسعار البنزين ارتفاعها هذا العام إلى أكثر من الضعف.
 
حوادث الشاحنات المميتة شائعة أيضا على طول معظم الطرق الرئيسية في جنوب نيجيريا. في كانون الثاني الماضي، قتل 20 شخصا في حادثين لشاحنتين في جنوب غرب البلاد، بينما لقي 12 شخصا حتفهم في ظروف مماثلة.
 
وفق صنع الله فإن هناك صعوبة في تطبيق لوائح المرور، وتسعى السلطات حاليا لفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين. (سكاي نيوز)
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