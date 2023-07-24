مشاهد مخيفة من نيجيريا.. انفجار مروّع لصهريج وقود يخلف قتلى وجرحى

أدى انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقا.



وكانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقا لحزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو.





وقال صون الله إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو.



وأشار إلى أن "المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج"، ملمحا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.



وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.

Tanker explosion in Nigeria's #Ondo state sparks massive blaze; 20 including 3 kids dead.



- As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. pic.twitter.com/wQOct1WOIj — SamNews (@Samnews101) July 24, 2023 Advertisement



وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في أجزاء من نيجيريا، حيث واصلت أسعار البنزين ارتفاعها هذا العام إلى أكثر من الضعف. وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في أجزاء من نيجيريا، حيث واصلت أسعار البنزين ارتفاعها هذا العام إلى أكثر من الضعف.

حوادث الشاحنات المميتة شائعة أيضا على طول معظم الطرق الرئيسية في جنوب نيجيريا. في كانون الثاني الماضي، قتل 20 شخصا في حادثين لشاحنتين في جنوب غرب البلاد، بينما لقي 12 شخصا حتفهم في ظروف مماثلة.

وفق صنع الله فإن هناك صعوبة في تطبيق لوائح المرور، وتسعى السلطات حاليا لفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين. (سكاي نيوز)