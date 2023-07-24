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عربي-دولي

البيت الأبيض يعلّق على الهجمات داخل روسيا.. هل يدعمها؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 23:37
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أعلن البيت الأبيض أنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمبان في موسكو في وقت سابق من يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".
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وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما الطائرتين المسيرتين، وقعت أحدهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي وقح".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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