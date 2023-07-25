كندا... فيضانات تودي بحياة شخصين

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أعلن رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية وفاة اثنين من بين 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات المقاطعة الواقعة على المحيط الأطلسي مطلع الأسبوع الجاري.وأكدت الشرطة في وقت سابق وفاة رجل في الثانية والخمسين من عمره، كان يعتقد بأنه مفقود بعد أن غمرت المياه سيارته، وقالت إنها عثرت على جثة أخرى من المرجح بنسبة كبيرة أن تكون لواحد من المفقودين الأربعة الذين اختفوا مع ارتفاع مناسيب المياه.وتسببت العاصفة، التي بدأت الجمعة، في هطول أمطار تجاوز منسوبها 25 سنتيمتراً في بعض الأماكن خلال 24 ساعة، وهو ما يعادل عادة كميات هطول الأمطار في ثلاثة أشهر.وغمرت الفيضانات الطرق والمباني وألحقت أضرارا بالجسور وخط للسكك الحديدية يربط مناطق البلاد بهاليفاكس، رابع أكبر الموانئ الكندية.