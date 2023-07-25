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عربي-دولي
الولايات المتحدة تدرس اتفاقا محتملا مع الصين حول تهريب مخدر الفنتانيل
Lebanon 24
25-07-2023
|
01:02
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تدرس الولايات المتحدة مسألة الاتفاق مع الصين بشأن مكافحة مخدر الفنتانيل، على أن يتضمن ذلك رفع العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على بكين، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وعرض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماعاته في بكين الشهر الماضي، إنشاء مجموعة عمل جديدة مع الصين في محاولة لإحياء المحادثات العالقة بين البلدين بشأن مكافحة تهريب الفنتانيل.
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وبحسب الأشخاص المطلعين، فقد تمسك المسؤولون الصينيون خلال تلك الاجتماعات بموقفهم وضرورة رفع الولايات المتحدة أولا العقوبات المفروضة ضد معهد علوم الطب الشرعي، قبل استئناف أي تعاون في مكافحة المخدرات.
وتعتبر إدارة بايدن وقف تهريب الفنتانيل إلى الأراضي الأميركية أولوية لها، في ظل زيادة عدد الوفيات جراء المخدر في الولايات المتحدة.
وفي حين أن الفنتانيل الصناعي هو العقار الأفيوني الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، إلا أن العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين تقوض جهود تدفقه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويرى مسؤولون أميركيون أن الصين تلعب دورا كبيرا في هذه القضية، حيث تنتج موادا كيميائية يتم شحنها إلى عصابات المخدرات في المكسيك، وتستخدم في إنتاج الفنتانيل، قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.
وذكر مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الصينيين لم يوافقوا على أي مقترح أميركي حتى الآن.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق على هذه المسألة للصحيفة، فيما نفى متحدث باسم الخارجية أن يكون بلينكن ناقش خلال وجوده في بكين رفع العقوبات عن المعهد الصيني للطب الشرعي.
وعلقت الصين التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابق، نانسي بيلوسي، إلى تايوان العام الماضي، وهي الزيارة التي اعتبرتها بكين استفزازية.
وفي بيان للخارجية الأميركية حول زيارة بلينكن إلى بكين، جاء أن الوزير شدد على أهمية العمل مع الصين لتعطيل التدفق العالمي للعقاقير الاصطناعية والمواد الكيميائية المخدرة إلى الولايات المتحدة، مما يغذي أزمة الفنتانيل.
وتسبب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، في ثلثي الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، والتي بلغت 107 ألف حالة في عام 2021.
وأصبح الإدمان على الفنتانيل السبب الرئيسي للوفاة بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا.
كانت هيئة مكافحة المخدرات الأميركية، أعلنت نهاية العام الماضي، أنها صادرت سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة.
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