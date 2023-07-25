زلزال جديد يضرب تركيا.. هذه قوته

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، من دون وجود تفاصيل عن أضرار.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.بدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء هذا الزلزال الجديد الذي تتعرض لها تركيا.