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عربي-دولي

زلزال جديد يضرب تركيا.. هذه قوته

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:50
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، من دون وجود تفاصيل عن أضرار.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.

بدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".
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ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء هذا الزلزال الجديد الذي تتعرض لها تركيا.
 

ولاحقا أفيد ان هزة أرضية جديدة بقوة 3.5 درجات ضربت ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي شباط الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة. (الحرة)


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