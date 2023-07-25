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عربي-دولي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
25-07-2023
|
01:58
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي، الذي يعرف ببحر اليابان أيضاً، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان العامة في سيؤول قولها: "اكتشف جيشنا صاروخين باليستيين أطلقتهما بيونغ يانغ من مناطق بالقرب من بيونج يانج في البحر الشرقي مساء أمس الاثنين، وفي منتصف ليل الثلاثاء".
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ووفقاً لهيئة الأركان، حلق الصاروخان حوالي 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر. ولا يزال الجيش الكوري الجنوبي يحقق في النوع الدقيق للصاروخين، حسبما ذكرت يونهاب.
وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية التي يمكنها أيضا حمل رؤوس حربية نووية اعتماداً على تصميمها. ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. ومع ذلك ، يمكن أيضا استخدام هذه الأسلحة لنشر الرؤوس الحربية النووية.
وبعد سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية مرة أخرى صواريخ موجهة عدة مرات هذا العام.
وفي الآونة الأخيرة، أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية في نهاية الأسبوع.
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